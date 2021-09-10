اسعار النفط تشهد ارتفاعا بعد التشديد الامريكي

2021/09/10 | 11:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شهدت أسعار النفط ، الجمعة ارتفاعا وسط تنامي التشديد في الأسواق الأمريكية بعد ضرب إعصار إيدا الإنتاج البحري ، رغم أن المعايير كانت تتجه إلى خسائر أسبوعية بنحو 1٪ بعد أن أعلنت الصين عن خطط لبيع الخام من احتياطياتها الاستراتيجية.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر تشرين الثاني 63 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 72.08 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش.وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) لشهر أكتوبر 68.65 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 51 سنتًا أو 0.8٪.وأنخفض كلا العقدين بأكثر من 1٪ يوم الخميس ليستقر عند أدنى مستوياته منذ 26 أغسطس بعد أن قالت الصين إنها ستطلق احتياطيات النفط الخام إلى السوق عبر مزاد علني لتخفيف ضغط تكاليف المواد الأولية المرتفعة على مصافي التكرير المحلية ، في خطوة كانت كذلك.



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