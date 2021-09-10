المصادر المشعة تكشف عن طرق تقلل من الحاجة للكهرباء

2021/09/10 | 11:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت الهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة ، الجمعة، ضرورة تعميم استخدام "كودات" المباني البيئية.

وأوضح رئيس الهيأة كمال حسين لطيف في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن"استخدام (كودات) المباني البيئية ضروري في استثمار المباني السكنية ،وكذلك استخدام (الثرمستون) الذي يكون فيه عامل التوصيل أقل من مواد البناء المحلية الأخرى".

وأضاف أن "إتباع هذه الطريقة في البناء يقلل من نصف الحاجة للكهرباء ، ويقلل من صرف واستهلاك الطاقة الكهربائية"، لافتاً الى أن "هذا الأمر يدفع إلى التغيير في المباني الحديثة".

ودعا "هيأة الاستثمار بالاتجاه إلى الكودات البيئية، واستخدام مباني العزل أو الطابوق العازل، والجدران العازلة، وسيفي ذلك بمتطلبات تقليل صرف الوقود العام ، ويؤدي أيضاً الى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير".

وأكد لطيف أن"دائرته قامت بإجراء تجربة لإحدى المباني، تم خلالها تغيير جميع المصابيح واستبدالها بمصابيح (اللد) ، وتم تخفيض أكثر من 77% من الطاقة "، موضحاً أن "الأمر لا يخص التبريد ، بل يخص موضوع الإنارة (باللدات)، لما لذلك من أثر كبير في تخفيض الطلب على الطاقة".

وتابع أنه "إذا تعمم هذا الموضوع فإنه سيوفر لنا أكثر من 50% من الطاقة"، مشيراً الى أن "استخدام (اللدات) الذي يساعد كثيراً في ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الكهرباء، وهذه الإجراءات تقع ضمن اتفاق باريس للتغيير المناخي، وأنها تساعد في تقليل الانبعاثات مع وجود الطاقة المتجددة التي تدخل لمزيج الطاقة".

ونوه الى أنه "في حال تم استخدام مواد بناء ملائمة للبيئة، وعازلة وغير ناقلة للحرارة ، سنحقق انخفاضاً كبيراً في الانبعاثات ، وتخفيض الطلب على الكهرباء بشكل كبير".

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