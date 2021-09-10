المفوضية توضح الأحكام القانونية بحق المعتدين على الدعايات الانتخابية

2021/09/10 | 11:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبيأوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، العقوبات القانونية التي تصدر بحق الأشخاص الذين يعتدون على صور المرشحين والحملات الانتخابية للأحزاب.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "شروط الحملات الانتخابية الصادرة عن مجلس المفوضية رقم 5 من المادة 16 تقتضي بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية أخرى تخص الأحزاب والتحالفات والمرشحين سواء كان الشطب أو التمزيق أو غيرها، وبالتالي يتحمل المخالف عقوبات واردة في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 ".وأضافت أن "الأحكام الجزائية المترتبة على المخالفات الانتخابية وبحسب قانون الانتخابات الفصل الثامن الأحكام الجزائية من المادة 35، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ،ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، أو بكلتي العقوبتين على كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب جهة معينة أو لأي سبب كان، بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية".من جانبه قال مدير مطابع شبكة الإعلام العراقي محمود چاسب: إن"المطبعة باشرت بطباعة مطبوعات العقد الثاني والمتضمن المواد غير الحساسة المتمثلة بالبوسترات الانتخابية والكراسات التعريفية،فضلاً عن ظروف خاصة من بعض النتائج تتعلق بالشكاوى أو الخروقات التي تسجل من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين".وأضاف أن"المطبعة في مرحلة متقدمة من ناحية إنجاز العقد الثاني وتم ذلك بحضور مدير الدائرة الانتخابية القاضي عباس فرحان الذي اطلع على مراحل الإنتاج والمدد الزمنية المقررة لإنجاز هذا العقد،حيث كان هناك تسابق مع الزمن لاخترال الوقت قدر المستطاع بجهود وتعاون ملاكات المطبعة".وتابع أن" المرحلة الثانية هي مرحلة التعليب والشحن التي سوف تكتمل وفق وقت زمني محدد ،وكان هناك اجتماع في مديرية المطابع مع مدير الدائرة الانتخابية ،وتم وضع جدول زمني للحيلولة دون الوقوع بمعوقات،لافتاً إلى أن"مرحلة تعليب وشحن المطبوعات ومستلزمات الطباعة في مكاتب المحافظات سوف تبدأ من السبت المقبل في محافظات الشمال والجنوب ،ماعدا محافظات كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والسماوة والمثنى التي سوف يتم تعليبها مع محافظة بغداد ،باعتبار أن بغداد تمثل الجزء الأكبر من هذه المطبوعات حيث تتألف الرصافة من 10 دوائر انتخابية ،والكرخ من 7 دوائر انتخابية ،وباعتبارها أكبر الدوائر الانتخابية في المحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية توضح الأحكام القانونية بحق المعتدين على الدعايات الانتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية توضح الأحكام القانونية بحق المعتدين على الدعايات الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).