ذي قار: صاحب المنزل المسروق يروي تفاصيل مثيرة بعد التحذير الطريف عند الباب!

2021/09/10 | 11:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تمكن مواطن في محافظة ذي قار، الجمعة، من استعادة اغراضه المسروقة، بعد نشره لافتة طريفة حذّر فيها اللص في حال عدم إرجاع المسروقات بعد التعرف عليه عن طريق كاميرات المراقبة.

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وروى حجي حسن في حديث لعدد من القنوات التلفزيونية العراقية، تابعها "ناس" (10 أيلول 2021)، تفاصيل الحادثة قائلاً: أنه "تفاجئ بسرقة أغراض منزله عندما كان في زيارة لأقاربه، لكن بعد العودة الى كاميرات المراقبة، والبحث لمدة يومين عن اللص، كانت الصدمة ان السارق من عائلة محترمة جداً وطيبة" حسب تعبيره.

وأضاف أنه "كنت أخجل ان اخبر أهله بأن ابنهم سارق، لذا خطرت على بالي فكرة ذكية وهي اللافتة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي اخبرت فيها اللص بأنني أعرفه وامامه 38 ساعة لإرجاع الاغراض للمنزل".

واشار الى انه "بعث بعض الاقارب لمنزل اللص على هيئة ضيوف، وشاهدوا الاغراض المسروقة في المنزل"، لافتاً الى ان "اللص وبعد التعرف عليها كنا نراقبه وهو يتجول في المنطقة للبحث عن طريقة لإرجاع الاغراض المسروقة".

وتابع ان "اللص واجه صعوبة في ارجاع الاغراض؛ لأن المنطقة بأكملها كانت تراقب وتترقب من فوق أسطح المنازل منتظرة عودته لذا لم يستطع إعادة المسروقات "، موضحاً ان "الاغراض المسروقة تم استعادتها عن طريق طرف ثالث بحضور شهود".

ووجّه حجي حسن، رسالة إلى عائلة اللص، معبراً فيها عن خجله من تصرف أبنهم، ومعلناً تنازله عن الشكوى ضد اللص.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء (7 أيلول 2021) ، تحذيراً رفعه مواطن تعرض منزله للسرقة في محافظة ذي قار، يوجه فيه رسالة إلى السارق قبل "فوات الأوان".

وعلّق صاحب الدار الذي عرفه نفسه بـ "حجي حسن"، لافتة على مدخل منزله كتب عليها باللهجة العامية الدارجة "عزيزي الحرامي الغبي الاغراض التي سرقتها من داخل البيت رجعهن والك مهلة 38 ساعة لأن عندي فيديو كامل مصور واعرفك وما اريد افشل اهلك لأن اهلك خوش ناس وعيب رجع الاغراض وانا ساترك".

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