2021/09/10 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الجمعة، عن الفئة المعفية من الخدمة الإلزامية وفقاً للقانون، مؤكدة أن الخدمة تتضمن امتيازات كالقروض وقطع الأراضي، إضافة الى المبالغ المالية.وقال عضو اللجنة علي الغانمي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استبعاد هذه “الفئة” من التجنيد الإلزامي! المركز الخبري الوطني.

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