الرافدين: قروض الـ50 مليون دينار تمنح لثلاث فئات

2021/09/10 | 11:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، بياناً جديداً بشأن قروض البناء البالغة 50 مليون دينار.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان، أن “قروض الـ50 مليون دينار للبناء والترميم عبر فروع المصرف تمنح للموظفين […]

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