تعرف على الفائزين بجائزة نوبل للحماقة

2021/09/10 | 12:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنح هذه الجوائز للبحوث العلمية التي "تجعل الناس يضحكون ثم تجعلهم يفكرون".

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