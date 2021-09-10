(بغداد اليوم) تنشر تفاصيل جريمة قتل مروعة بديالى

2021/09/10 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم الجمعة، بانه تم العثورعلى جثة سائق تاكسي على طريق بعقوبة - الخالص في محافظة ديالى".وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الامنية عثرت اليوم على جثة سائق تاكسي على طريق بعقوبة - الخالص قرب قربة الاسود 12كم شمال غرب بعقوبة".واضاف ان "الجثة مصابة بالة حادة وترجيحات بأنه قتل من قبل عصابة سرقت مركبته".

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