2021/09/10 | 12:10 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارق شبر : لا نعرف تفاصيل العقد مع شركة توتال لكنه يبعث الأمل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: vebyB4LF4xU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارق شبر : لا نعرف تفاصيل العقد مع شركة توتال لكنه يبعث الأمل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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