رئيس وزراء مصر: العلاقات الدبلوماسية مع تركيا قد تعود هذا العام

2021/09/10 | 12:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يمكن أن تعود هذا العام إذا تم التغلب على القضايا العالقة بين البلدين.

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