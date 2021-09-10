يربط روسيا بألمانيا.. اكتمال بناء خط

2021/09/10 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة، الجمعة، أن بناء خط أنابيب غاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بألمانيا "أنجز بالكامل"، وذلك بعد أن تأخر إنجاز المشروع عدة مرات، بسبب تهديدات بفرض عقوبات أميركية، وتوترات جيوسياسية.

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