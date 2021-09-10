شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة 12 بتوقيت بغداد مع شجن سعد و صادق الشمري

2021/09/10 | 12:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OvwlOhbBovo

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