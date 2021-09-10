الأمن الوطني يلقي القبض على خمسة ارهابيين في نينوى

2021/09/10 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، أن جهاز الأمن الوطني القى القبض على خمسة ارهابيين في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ان “مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى وبناءً على مذكرات قضائية، تمكنت من إلقاء القبض على (5) عناصرإرهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية ، احدهم مسؤول وكر لايواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والاخر مسؤول عن وارداتالنفط، ويعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، وما تبقى منهم يعملان كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها“.

واوضحت انه “جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنيةبالعبوات خلال معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم“.

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