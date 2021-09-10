الأحكام القانونية بحق المعتدين على الدعاية الانتخابية

2021/09/10 | 12:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، العقوبات القانونية التي تصدر بحق الأشخاص الذين يعتدون على صورالمرشحين والحملات الانتخابية للأحزاب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن “شروط الحملات الانتخابية الصادرة عن مجلس المفوضية رقم 5 من المادة 16 تقتضي بعدمالاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية أخرى تخص الأحزاب والتحالفات والمرشحين سواء كان الشطب أو التمزيق أو غيرها، وبالتالييتحمل المخالف عقوبات واردة في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 “.

وأضافت أن “الأحكام الجزائية المترتبة على المخالفات الانتخابية وبحسب قانون الانتخابات الفصل الثامن الأحكام الجزائية من المادة 35،تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو وبغرامة لا تقل عن مليون دينار ،ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار، أوبكلتي العقوبتين على كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب جهة معينة أو لأيسبب كان، بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية“.

من جانبه قال مدير مطابع شبكة الإعلام العراقي محمود چاسب: إن“المطبعة باشرت بطباعة مطبوعات العقد الثاني والمتضمن المواد غيرالحساسة المتمثلة بالبوسترات الانتخابية والكراسات التعريفية،فضلاً عن ظروف خاصة من بعض النتائج تتعلق بالشكاوى أو الخروقات التي تسجل من قبل وكلاء الكيانات السياسية والمراقبين“.

وأضاف أن“المطبعة في مرحلة متقدمة من ناحية إنجاز العقد الثاني وتم ذلك بحضور مدير الدائرة الانتخابية القاضي عباس فرحان الذياطلع على مراحل الإنتاج والمدد الزمنية المقررة لإنجاز هذا العقد،حيث كان هناك تسابق مع الزمن لاخترال الوقت قدر المستطاع بجهودوتعاون ملاكات المطبعة“.

وتابع أن” المرحلة الثانية هي مرحلة التعليب والشحن التي سوف تكتمل وفق وقت زمني محدد ،وكان هناك اجتماع في مديرية المطابع معمدير الدائرة الانتخابية ،وتم وضع جدول زمني للحيلولة دون الوقوع بمعوقات،لافتاً إلى أن“مرحلة تعليب وشحن المطبوعات ومستلزماتالطباعة في مكاتب المحافظات سوف تبدأ من السبت المقبل في محافظات الشمال والجنوب ،ماعدا محافظات كربلاء المقدسة والنجفالأشرف والسماوة والمثنى التي سوف يتم تعليبها مع محافظة بغداد ،باعتبار أن بغداد تمثل الجزء الأكبر من هذه المطبوعات حيث تتألف الرصافة من 10 دوائر انتخابية ،والكرخ من 7 دوائر انتخابية ،وباعتبارها أكبر الدوائر الانتخابية في المحافظات“.

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