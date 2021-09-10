2021/09/10 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع ألقى جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى.وذكر بيان للخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على خمسة عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الإجرامية"، لافتاً الى ان "أحد الإرهابيين مسؤول عن وكر لإيواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والآخر مسؤول عن واردات النفط، ويعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، وما تبقى منهم اثنان يعملان كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها".وأشار البيان الى أنه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الأمنية بالعبوات خلال معارك التحرير، وتمت إحالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على خمسة إرهابيين في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).