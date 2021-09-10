مفاجأة الحكومة اللبنانية الجديدة: حقيبة وزارية لجورج قرداحي

2021/09/10 | 12:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدثت مصادر لبنانية أن اسم جورج قرداحي وصل الى القصر الحكومي، قبيل ساعات قليلة من إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة.

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ونقلت وسائل إعلام لبنانية تابعها "ناس"، (10 أيلول 2021)، أن "الإعلامي اللبناني جورج قرداحي سيكون مرشحاً لنيل حقيبة وزارة الإعلام".

وأضافت أن "ترشيح قرداحي جاء عبر تيار المردة".

وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، الجمعة، أن إعلان حكومته التي تم تكليفه بتشكيلها سيجري خلال ساعات.

وقال ميقاتي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام لبنانية تابعها "ناس"، (10 أيلول 2021)، إن "الإعلان عن الحكومة الجديدة سيكون بعد ظهر الجمعة".

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