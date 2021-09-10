ماذا تعرف عن العقود التي وقعها العراق مع شركة توتال؟

2021/09/10 | 12:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بناء مجمع معالجة الغاز المصاحب ومشروع حقن ماء البحر ومشروع الطاقة الشمسية.

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