الحشد الشعبي يؤمن خمس مناطق مهمة في الأنبار

2021/09/10 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من تأمين خمس مناطق مهمة على صعيد أمن محافظة الانبار بوقت قياسي مقارنة بوعورة الجغرافية الصعبة التي تمتاز بها تلك المناطق ويستغلها العدو للاختباء.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "قوات الحشد الشعبي وخلال ساعات الصباح الأولى أطلقت عملية ثأر الأبطال ودخول ابطال الحشد الشعبي الى مناطق الفيده – وادي الخرش- مكر الذيب – وادي صواب والمنطقة المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري الواقعة بين طريق عكاشات والحدود".

وأضاف أن "عملية ثأر الأبطال تستمر لعدة ايام لحين تفتيش وتطهير المناطق الغربية للمحافظة الملاصقة للحدود"، مبينا ان "المعلومات الاستخبارية التي لدينا تفيد بوجود عدد من المضافات للعدو في هذه المناطق".

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