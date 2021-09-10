الأمن الوطني يطيح بخمسة ارهابيين في نينوى

2021/09/10 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الجمعة، من الاطاحة بـ 5 ارهابيين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال في محافظة نينوى.

بيان لجهاز الأمن الوطني تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه أةضح أن "مفارز الجهاز وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على 5 عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية، احدهم مسؤول وكر لايواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والاخر مسؤول عن واردات النفط، فيما يعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، والاثنين الاخرين يعملان كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها".

واضاف انه "جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية بالعبوات خلال معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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