مدير صحة كركوك يدق ناقوس الخطر: 95% من مصابي كورونا حالاتهم خطيرة

2021/09/10 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناشدت مديرية صحة كركوك موطنيها، بالالتزام بالتعليمات الصحية، لخطورة الموقف الوبائي.

وقال الدكتور نبيل بوشناق مدير عام صحة كركوك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وباء كورونا بدأ يتنشط في الايام الاخيره بشكل غير مسبوق و ارتفع اعداد المصابين حتى صار 95‎%‎ من المصابين حالات شديدة و خطيرة

واشار الى "يوم امس و كذلك اليوم صباحاً شهدت مستشفيات صحة كركوك توجه غير طبيعي للمواطنين للدخول الى المستشفيات والردهات الوبائية في كركوك

وطالب محافظ كركوك واعضاء خلية الازمة "بعقد جلسة طارئة و توجيه المعنين بعدم السماح بالتجمعات و الاحتفالات و الاعراس و الفواتح و التعاون مع كوادرنا في صحة كركوك و التعليمات الصادرة من وزاره الصحة".

ودعا الى الالتزام بالإجراءات الوقائية و تسارعوا بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا حفاظاً على سلامتكم في الايام المقبلة.

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