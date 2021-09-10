2021/09/10 | 12:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، عن العقوبات القانونية التي تصدر بحق الأشخاص الذين يعتدون على صور المرشحين والحملات الانتخابية للأحزاب.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث تابعه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن عقوبة من “يعتدي” على الدعاية الانتخابية للمرشحين المركز الخبري الوطني.

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