الصين تحارب ألعاب الفيديو بقيود ومعسكرات.. هل تسبب الإدمان حقًا؟

2021/09/10 | 12:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى وقت اللعب بالنسبة للاعبين الشباب على الإنترنت في الصين، حيث منعت بكين اللاعبين عبر الإنترنت الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من اللعب في أيام الأسبوع وقصر لعبهم على ثلاث ساعات فقط في معظم عطلات نهاية الأسبوع.وتقول هيئة مراقبة وسائل الإعلام في الصين إن القواعد ضرورية لمكافحة إدمان الألعاب عبر الإنترنت.

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