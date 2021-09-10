الحشد الشعبي يصدر بيانا امنيا حول 5 مناطق عراقية

2021/09/10 | 13:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الحشد الشعبي، الجمعة، عن تأمين خمس مناطق مهمة في الأنبار.

وذكر الحشد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 أيلول 2021)، أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت من تأمين خمس مناطق مهمة على صعيد أمن محافظة الأنبار بوقت قياسي مقارنة بوعورة الجغرافية الصعبة التي تمتاز بها تلك المناطق ويستغلها العدو للاختباء".

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح حسب البيان، إن "ساعات الصباح الأولى من انطلاق عملية (ثأر الابطال) شهدت دخول أبطال الحشد الشعبي الى مناطق ( الفيده – وادي الخرش- مكر الذيب – وادي صواب ) والمنطقة المحاذية للشريط الحدودي العراقي السوري الواقعة بين طريق عكاشات والحدود".

واضاف مصلح، أن "العملية ستستمر لعدة أيام لحين تفتيش وتطهير المناطق الغربية للمحافظة الملاصقة للحدود"، مبينا أن "المعلومات الاستخبارية التي لدينا تفيد بوجود عدد من المضافات للعدو في هذه المناطق".

N.A

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