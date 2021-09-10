الأميركان يحيون الذكرى الـ 20 لهجمات 11 سبتمبر وسط فشل في أفغانستان والعراق

2021/09/10 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تُحيي الولايات المتحدة، السبت، الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من ايلول، التي شكلت صدمة غير مسبوقة، هزّت الولايات المتحدة وغيرت وجه العالم.

وأودت الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي، صباح الثلاثاء، الحادي عشر من أيلول عام الفين وواحد بأرواح المئات من الأبرياء، لكنه ايضاً شكّل نقطة مفصلية مهدت للولايات المتحدة من احتلال أفغانستان والعراق، عبر تحالف دولي بذرائع شتى، أبرزها نشر الديمقراطية.

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