4 نصائح لتجنب الكذب في سيرتك الذاتية

2021/09/10 | 13:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المبالغة في تسويق الذات عند التقدم للحصول على وظيفة ممارسة شائعة نادرًا ما تثير إعجاب مديري التوظيف، لكن الأكاذيب الصريحة لا مكان لها في السيرة الذاتية.

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