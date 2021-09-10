شاهد.. سفن تبحر في عين الإعصار مباشرة وتخترق أخطر نقطة

2021/09/10 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتاج العلماء إلى فهم أفضل للظروف التي تؤدي إلى اشتداد قوة الأعاصير بسرعة.وتعتقد شركة Saildrone أن سفنها البحثية غير المأهولة يمكنها اكتشاف ذلك، بإرسالها مباشرة إلى عين العاصفة.

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