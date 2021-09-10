2021/09/10 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سيعقد يوم الأربعاء المقبل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم حيث سيتم تحديد مصير إقامة خليجي 25 في مدينة البصرة.وذكرت وسائل اعلام ان الاجتماع سيناقش خيار نقل البطولة لدولة أخرى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع مرتقب لتحديد مصير خليجي 25 في البصرة المركز الخبري الوطني.

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