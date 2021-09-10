2021/09/10 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم الجمعة، مؤكدا أن “لا ثلث معطلا في الحكومة العتيدة”.وقال ميقاتي إنه اجرى اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس المكلف: الحكومة اللبنانية ستعلن بعد ظهر اليوم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس المكلف: الحكومة اللبنانية ستعلن بعد ظهر اليوم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس المكلف: الحكومة اللبنانية ستعلن بعد ظهر اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).