صحة النجف تنشر الموقف الوبائي اليومي: حالتا وفاة

2021/09/10 | 13:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (10 أيلول 2021)، أنه "تم اجراء 980 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها بطريقة PCR".

وأضافت "تم تسجيل 146 حالة إصابة جديدة، مقابل 207 حالة شفاء، فيما تم تسجيل وفاة شخصين خلال هذا اليوم".

وأوضحت، "بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 85959

مجموع حالات الشفاء : 83025

مجموع الوفيات : 686

مجموع الحالات تحت العلاج : 2248

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 5023

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