2021/09/10 | 13:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية المرور العامة، عن فرض غرامات وعقوبات على أي سيارة ومركبة تعيق حركة عجلات الإطفاء للدفاع المدني خاصة خلال تنفيذها الواجب.وقال إعلام المرور، “من أسبقيات قواعد السير مرور سيارات الاطفاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نداء لسائقي السيارات..



احذروا هذه الغرامات والعقوبات المركز الخبري الوطني.

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