2021/09/10 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_اليسار_الشيوعي_العراقي حينما قام االمحتلّون عبر سفاراتِهم بتحويل وجهة المطالب المشروعة والعادلة لشعبا لصالح مرتزقتهم وعملائهم وشركاتهم الاحتكارية، كان حزبُنا يدرك منذ البداية أنّ المحتلين بسفاراتهم المتسلطة التي تحكمُ من وراءِ ستارةٍ، ومجنديهم المرتزقةِ وعصاباتهم المسلحةِ ووكالاتهم الاستخباريةِ، لنْ يسمحوا بتطورِ غضبِ الشعب إلى ثورة تحقق مطالبَهُ وتدفعُ بعملائِهم إلى المزبلةِ التي يستحقونها.



ويدرك حزبنا أنّ اختيار ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف للتأريخ..ودعوةٌ لأحرارِ العراق للتضامنِ الوطني - حزب اليسار الشيوعي العراقي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف للتأريخ..ودعوةٌ لأحرارِ العراق للتضامنِ الوطني - حزب اليسار الشيوعي العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).