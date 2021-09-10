تلاوين ومفاعيل المساعدات للدول النامية - مصعب قاسم عزاوي

2021/09/10 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة إلى دول العالم النامي؟مصعب قاسم عزاوي: لا بد في البداية من التفريق بين نموذجين من المساعدات المقدمة للدول النامية؛ الأول هو المساعدات التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية ومؤسسات العمل الخيري التطوعي؛ والثاني المساعدات التي تقدمها ......





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