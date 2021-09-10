2021/09/10 | 13:38 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الإعلام تطلق خطة لدعم وتنظيم تغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/10 | 13:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام تطلق خطة لدعم وتنظيم تغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام تطلق خطة لدعم وتنظيم تغطية زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).