مامصير موازنة 2022؟.. تصريح جديد من المالية النيابية

2021/09/10 | 13:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

افاد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر باستحالة اقرار موازنة 2022 في الايام المتبقية من عمر البرلمان الا في حال تم تأجيل الانتخابات.ورجح كوجر ان تُرَحَل مسألة اقرار الموازنة الى شهر اذار من العام المقبل.واضاف كورجر انه وبالرغم من حديث الحكومة الاتحادية عن اعداد وزارتي المالية والتخطيط مسودة مشروع قانون موازنة العام المقبل لكن الامر ما زال غير معلوماً ان كان اعدادها مبدئياً ام انها اصبحت جاهزة لإرسالها الى مجلس النواب الذي قال بانه حتى في حال وصولها اليه فان البرلمان لن يكون قادراً على اقرارها لضيق الوقت.

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