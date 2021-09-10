2021/09/10 | 13:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يواجه فريق الشرطة الكروي، الجمعة، فريق الكهرباء في مباراة تجريبية ضمن تحضيراته للموسم الكروي الجديد.وستقام مباراة الفريقين على ملعب الكهرباء في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة استعداداً لانطلاق الدوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة يلاعب زاخو ودياً اليوم على ملعب الكهرباء المركز الخبري الوطني.

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