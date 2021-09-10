يغطي جثة والدته بفضلات القطط لتحنيطها والحصول على معاشها

2021/09/10 | 13:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النمساوية أنها اكتشفت جثة امرأة ثمانينية، توفيت قبل أكثر من عام، حنطها نجلها داخل قبو في مقاطعة تيرول، لأنه أراد الاستمرار في تقاضي بدلات الإعانات الاجتماعية المخصصة لها.

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