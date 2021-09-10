إيران تسجل 505 وفاة وأكثر من26000 إصابة خلال24 ساعة

2021/09/10 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واصلت الحصيلة اليومية لضحايا فيروس كورونا في ايران تسجيل ارقام مرتفعة في الوفيات والاصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل خمس مئة وخمس حالات وفاة في أحدث إحصائية فضلا عن تسجيل أكثر من ستة وعشرين الف إصابة جديدة بالفيروس خلال اربع وعشرين ساعة وهو ما يرفع مجمل عدد الوفيات الى أكثر من مئة واثنتي عشرة الف حالة منذ بدء تفشي الوباء في إيران وسط تذمر كبير لدى الأوساط الشعبية بسبب اتهامها السلطات بالفشل في مواجهة الوباء.

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