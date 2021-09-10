ميقاتي يقدم لعون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيراً

2021/09/10 | 14:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

قدم رئيس الحكومة اللبناني المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون تشكيلة حكومية كاملة من 24 وزيرا.

وبحسب المعلومات من المفترض أن تتلى مراسيم تشكيل الحكومة بعد انتهاء الاجتماع بين عون وميقاتي.

وكان ميقاتي أعلن في تصريح في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحكومة ستعلن بعد ظهر اليوم ولن يكون فيها ثلث معطل.

المصدر: روسيا اليوم

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