ما حقيقة وفاة الفنان باسم البغدادي؟

2021/09/10 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حسم الشاعر رحيم مطشر، الجمعة، الجدل المثار حول وفاة الفنان باسم البغدادي، بحادث سير.وقال مطشر، في حديث صحافي، تابع “المركز الخبري الوطني”، إن “الأنباء التي تم تداولها نقلا عني بشأن وفاة […]

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