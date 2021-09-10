الفصل السابع : صراع برسباى وشاه رخ : ( 837 : 838 ) ( 1 من 3 ) - أحمد صبحى منصور

2021/09/10 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور الباب الختامي : مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الراهن الخائب الخائن المحور الأول : مكانة مصر الدولية في العصر المملوكى وكيف أضاعها العسكر المصرى الراهن الخائب الخائن الفصل السابع : صراع برسباى وشاه رخ : ( 837 : 838 ) ( 1 من 3 ) بسبب تسارع الأحداث وتواصلها وتعقدها نعرضها في ثلاثة أجزاء : ج 1 عام 837 مقدمة :لمجرد التذكير : استعاد أمراء التركمان العراق العجمى ......





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