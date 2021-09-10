النجف تسجل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بكورونا

2021/09/10 | 14:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الجمعة، عن موقفها الوبائي للـ 24 ساعة الماضية، فيما اشارت الى إجراء 980 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه.

وأوضح بيان لدائرة الصحة تلقت ( بغداد اليوم) نسخة منه ان "المحافظة سجلت 146 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما كان عدد حالات الشفاء 207 حالة، كما سجلت مشافي النجف حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس".

وأضاف أن "العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة بلغ 85959 حالة بينها 5023 حالة من صفوف الملاكات الطبية والصحية، فيما تماثل للشفاء التام 83025 شخصاً ، وسجلت المحافظة 686 حالة وفاة بفيروس كورونا ، هذا وتلقى 2248 شخصاً العلاج في مستشفيات المحافظة".

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