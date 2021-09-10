العائلة البصرية المنكوبة.. ابنائنا الخمسة نقدمهم فداء للحسين (تقرير مصور)

2021/09/10 | 14:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لحظة واحدة ودعت عائلة الشيخ حيدر

الزيداوي "ابو ليث" اربعة من ابنائها

بحادث مروع عندما صعقت الكهرباء هؤلاء

الابناء وهم ينشرون سجادة غسلوها

تحضيرا للشروع بالخدمة الحسينية

واستقبال زوار الإمام الحسين

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