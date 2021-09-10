الرئاسة اللبنانية تعلن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي بعد أكثر من عام على استقالة دياب

2021/09/10 | 14:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

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