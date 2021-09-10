2021/09/10 | 14:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه بهذه المهمة عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام تشكيل الحكومة.وبحسب قناة الـLBCI […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد أكثر من سنة..



توقيع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية وهذه تشكيلتها المركز الخبري الوطني.

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