2021/09/10 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بان عناصر داعش خطفت شيخ عشيرة وقامت بعدها بقتله "نحرا" في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ NRT عربية، (10 ايلول 2021)، ان "عناصر داعش قامت ليلة امس بخطفت شيخ عشيرة وسرقة سيارته على طريق بعقوبة الخالص مقابل قرية الاسود".



لتقوم بعدها بقتله نحرا".

واضاف، ان " عناصر داعش قامت بقتل شيخ العشيرة والذي يدعى رشيد التميمي (ابو علي)، نحرا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش تنحر أحد شيوخ العشائر العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش تنحر أحد شيوخ العشائر العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).