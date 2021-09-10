تعليق جديد من الصحة بشأن آخر تطورات الجائحة في العراق

2021/09/10 | 14:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الجمعة، أن العراق تجاوز الموجة الثالثة بسبب الإقبال المتزايد لأخذ لقاح كورونا، مؤكدة انها باشرت بتطبيق اعتماد كارت اللقاح أو نتيجة الفحص السالبة أسبوعيا على الموظفين في الدوائر الحكومية وغير الحكومية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، (10 ايلول 2021)، إن "الجهات الصحية المختصة أكدت أن اللقاحات المعتمدة في العراق تمثل الوقاية لأكثر من نوع أو أكثر من سلالة من هذه الفايروسات"، مشددا على "الجميع بضرورة الالتزام لأساسيات الوقاية المتشابهة والمتطابقة مع كل الموجات، وحتى مع احتمالية ظهور سلالة جديدة، قد تكون أشد خطورة كما حدث".

وأضاف البدر، أن "الوزارات والدوائر بدأت بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (175) لسنة 2021 وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الذي نص اعتماد كارت اللقاح أو نتيجة المسحة السالبة للموظفين والمراجعين ابتداءً من الاول من ايلول الجاري"، مشيرا الى أن "هذا الاجراء بدأ تطبيقه بشكل فعلي في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، وبمتابعة من وزارة الصحة ومحاسبة المخالفين".

من جهته، أكد مدير المركز الصحي في (باب المعظم) الدكتور حيدر محمد، أن "العراق تجاوز الموجة الثالثة لفايروس كورونا، بسبب استمرار عملية التلقيح ونسبة إقبال الكثير من المواطنين على المراكز الصحية".

وتابع محمد، أن "هذا دليل على أن اللقاحات آمنة وفعالة"، داعيا جميع المواطنين إلى "الإقبال للمراكز الصحية لأخذ لقاح كورونا، لتقليل نسبة الإصابات".

وأشار إلى أن "معدل التلقيح في مركز باب المعظم يتراوح من 180 الى 200 ملقح يومياً جرعة أولى وجرعة ثانية".

وأوضح محمد، أنه "تم اعتماد ثلاثة لقاحات رئيسية في المراكز التابعة لصحة الرصافة وهي: سينو فارم الصيني ،والفايزر الأمريكي ،ولقاح أسترازينيكا البريطاني، إضافة الى دائرة صحة بغداد".

N.A

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