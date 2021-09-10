2021/09/10 | 14:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

كالعادة، سيبقى مِرْجَل النقد الشعبي

يغلي لأيام معدودة بُعيد الخسارة

المدوّية والمؤلمة لمنتخبنا الوطني

لكرة القدم أمام المنتخب الإيراني

بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي

ضيّفها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة أهداف إيرانية تعجّل بنزع الثقة عن أسود هزلاء.. مُخادعة أدفوكات خيانة وطنية.. ومنشور موقوت يدين دور الوزير!) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة أهداف إيرانية تعجّل بنزع الثقة عن أسود هزلاء.. مُخادعة أدفوكات خيانة وطنية.. ومنشور موقوت يدين دور الوزير!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).