مشاجرة عشائرية عنيفة في مدينة الصدر توقع 3 اصابات

2021/09/10 | 14:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باصابة ٣ مدنيين نتيجة مشاجرة عشائرية في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "٣ مدنيين اصيبوا نتيجة مشاجرة عشائرية عنيفة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

واضاف المصدر ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت ٤ من اطراف المشاجرة وضبط بحوزتهم سلاح نوع كلاشنكوف عدد اثنين".

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