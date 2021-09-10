تشكيل حكومة جديدة في لبنان بعد عام من الفراغ

2021/09/10 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة، ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة تخبط فيها لبنان منذ عامين.

وأوردت الرئاسة على حسابها على تويتر أن “الرئيس ميشال عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري”.

وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني محمود مكية بعد الظهر، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً، برئاسة نجيب ميقاتي، خلفاً لحكومة حسان دياب السابقة.

وأعلن مكية 3 مراسيم تضمن أولها اعتبار الحكومة التي يرأسها الرئيس حسان دياب مستقيلة، والثاني تسمية محمد نجيب عزمي ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، والثالث تضمن تشكيلة حكومة جديدة من 24 وزيراً بينهم سيدة واحدة.



برئاسة ميقاتي.

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