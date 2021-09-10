2021/09/10 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر محادثاته في العاصمة عمان في الاجتماع الرباعي بين لبنان، والأردن، ومصر، وسوريا لجلب الغاز، بالمثمرة، وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يتطلب التحقق من الأمور التقنية.

وجاءت تصريحات الوزير غجر جاءت بعد لقائه الرئيس ميشال عون قبل ظهر اليوم الجمعة، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الوزير غجر: “كانت المباحثات ودية ومثمرة وتم الاتفاق على جدول زمني محدد لإعادة تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول الأربع في 2009 بعد تقويمها واستكمال الإجراءات التقنية كافة المتعلقة بها”.

ورداً على سؤال عن الفترة الزمنية المطلوبة لتطبيق هذا المشروع، أوضح الوزير غجر أنه “يتطلب التحقق من الأمور التقنية حوالي ثلاثة أسابيع، فكل دولة عليها الكشف على منشآتها وأنابيبها وقدرتها على استيعاب الغاز أو إمكان حصول تهريب في محل ما، بالإضافة إلى القياسات وسلامة الغاز”.

وأشار إلى الاتفاق خلال الاجتماع على “مسح من قبل كل دولة على منشآتها للتأكد من سلامتها ومدى قدرتها على استيعاب الغاز وجهوزيتها للتشغيل وتقديم تقرير بهذا الشأن خلال ثلاثة أسابيع”.



بالإضافة إلى “بداية المباحثات مع البنك الدولي ومصر لتقويم العقود والاتفاقيات وتحديد الكميات والأسعار والمدة الزمنية لكل اتفاقية”.

وأعلن أنه تم الإتفاق أيضاً على “الطلب من البنك الدولي المساعدة في إيجاد الحلول لمسألة التمويل من خلال ضمانة الدفع أو الدفع لفترة قصيرة”، بالإضافة إلى “الحصول على الاستثناءات الضرورية من الإدارة الأمريكية لتسهيل السير في هذا المشروع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان يطلب من البنك الدولي استثناءً من العقوبات الأمريكية لنقل الغاز عبر سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان يطلب من البنك الدولي استثناءً من العقوبات الأمريكية لنقل الغاز عبر سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).